Sinistralidade rodoviária aumentou quase 7% em 2021

A sinistralidade rodoviária aumentou quase 7% no ano passado, em relação a 2020, apesar das restrições de mobilidade e de redução da circulação rodoviária devido à pandemia da Covid-19

O Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), aprovado quarta-feira pelo Conselho Superior de Segurança Interna, precisa que, em 2021, registaram-se 114.960 acidentes, mais 7.308 do que em 2020 (+ 6,9%).

Os sinistros provocaram 400 vítimas mortais no local do desastre ou a caminho do hospital (-4 / -1%), 2.269 feridos graves (+273 / +13,7%) e 35.404 feridos ligeiros (+3.333 / +10,4%).

"Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos, condicionados pelas restrições na mobilidade que se traduziram numa redução da circulação rodoviária", refere o RASI,

O documento divulgado pela agênca Lusa indica, no entanto, que o tráfego aumentou em 2021, na mesma ordem de grandeza registada no consumo de combustível rodoviário (+5%).

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?