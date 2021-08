Singer DLS é um Porsche 911 ainda mais diabólico

O Porsche 911 recriado pela Singer é capaz de ser um dos desportivos mais divertidos de guiarem do momento.

O Singer DLS (Dynamic and Lightweighting Study), o novo super carro vai ainda mais longe do que as anteriores criações da preparadora americana.

O peso do 911 foi reduzido ao máximo, com uma nova estrutura em fibra de carbono e linhas ainda mais aerodinâmicas.

Sob o capô está um bloco de 4.0 litros atmosférico projectado por Hans Mezger, capaz de desenvolver 506 cv às 9.300 rotações por minutos.

Ollie Marriage, responsável pelos ensaios da Top Gear, faz o tirateimas de um super desportivo que está limitado apenas a 75 exemplares.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?