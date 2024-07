O anúncio foi feito em Janeiro mas só agora chega ao nosso país o Seat Ibiza que celebra em Outubro os 40 anos de um dos modelos de maior sucesso na Europa.

Série especial celebra 40 anos do Seat Ibiza... e já há preços

A série Anniversary Limited Edition ganha ofertas exclusivas de equipamentos e tonalidades cromáticas para celebrar a data a preceito.

Seja pela cor exclusiva Graphene Grey, contrastada pelo tom Cosmo Grey nas jantes de 18 polegadas, seja pelos faróis Full LED, há outros elementos que realçam o visual do compacto.

E, a assinalar quão especial ele é, foi gravado a laser o logótipo Anniversary Limited Edition no pilar B, assim como nas soleiras das portas, para assinalar a celebração dessa data marcante na história do Ibiza.

A vida a bordo é distinguida à frente pelos bancos Bucket forrados com um tecido exclusivo, e pelo acabamento baço Dark Aluminium nas portas e na consola central.

De origem pode contar com climatização automática bizona, sistema de infoentretenimento Full Link com ligação sem fios ao telemóvel, e câmara traseira combinada com os sensores de estacionamento.

No campo da segurança activa e apoio à condução é realçado a travagem automática de emergência com detecção de peões e ciclistas, e o assistente de manutenção na faixa de rodagem.

O Seat Ibiza Anniversary Limited Editon custa 23.992 euros na versão equipada com o bloco 1.0 TSI de 95 cv com caixa manual de cinco velocidades.

Para a variante de 115 cv com o mesmo motor, é proposto por 24.654 na euros com transmissão manual de seis relações, e por 26.352 euros se equipar a caixa automática DSG de sete velocidades.

Primeiro modelo totalmente desenvolvido pela Seat como marca independente, o Ibiza já vendeu mais de 6 milhões de unidades nas suas cinco gerações.

Na sua concepção ajudaram parceiros como a Giorgetto Giugiaro no desenho exterior e a Karmann no visual interior, com a Porsche a participar no desenvolvimento dos motores.

