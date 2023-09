Série Black Edition reforça visual do Nissan Qashqai e-Power

A Nissan reforça a apetência pelo Qashqai e-Power com a série especial Black Edition criada em parceria com a divisão londrina Design Europe da marca.

As mudanças de estilo conferem ao SUV uma presença na estrada mais dominante, muito à conta de três novas combinações de cores.

Ao tejadilho em preto juntam-se os tons branco pérola ou cinzento cerâmico, havendo ainda a opção do tecto em cinzento com a carroçaria em preto.

Série limitada a 170 exemplares para o nosso país, as três versões Black Edition equipam jantes Seren em liga leve de 18 polegadas.

Há outros detalhes a realçarem o modelo, como o patim de entrada que se ilumina com a palavra Qashqai ao abrir as portas da frente.

A completar o equipamento de série desta versão estão o tecto panorâmico e as barras de tejadilho, não havendo quaisquer alterações no habitáculo.

Mantido é o bloco turbo de 1.5 litros e três cilindros com taxa de compressão variável para alimentar a bateria de 2,1 kWh através de um inversor.

Este dá energia ao propulsor electrificado de 140 kW (190 cv) e 330 Nm, oferecendo o mesmo conforto e capacidade de condução de um "eléctrico".

Até dispõe da função e-Pedal do Nissan Leaf para acelerar e travar no pára-arranca do trânsito urbano apenas com o acelerador.

As encomendas para o Nissan Qashqai e-Power Black Edition já estão abertas, com um preço recomendado a partir de 45.350 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?