Sergio Pérez fez esta sexta-feira uma entrada em grande estilo no circuito de Silverstone, onde no domingo irá correr-se o Grande Prémio da Grã-Bretanha em Fórmula 1.





Sergio Pérez em Silverstone com Honda NSX que Senna ajudou a criar

O piloto da Red Bull Racing Honda guiou o mítico NSX de primeira geração da insígnia nipónica que Ayrton Senna ajudou a desenvolver.





Verdadeiro marco nos desportivos de alto desempenho da década de 90, o mítico coupé tem uma forte relação com a Fórmula 1.

Na memória está ainda o malogrado campeão brasileiro a entrar para dentro do carro, de fato e sapatos com peúgas brancas (!!!), para dar umas valentes aceleradelas em Suzuka.

Ayrton Senna foi uma peça-chave no desenvolvimento do Honda NSX, um V6 de 3.0 litros originalmente com 275 cv e 284 Nm, conseguidos às 8.000 rotações por minuto.

Os engenheiros japoneses aproveitaram os conhecimentos do então piloto da McLaren-Honda, que estava com a equipa de Fórmula 1 em Suzuka para um dia de testes.

Na pista, o piloto canarinho guiou um protótipo do NSX-R, uma evolução do motor central montado transversalmente, a debitar agora 280 cv e 295 Nm.





Em velocidade de ponta, esta versão chega aos 271 km/hora com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em 4,8 segundos.

"Muito frágil!", afirmou Ayrton Senna ao fim do rápido teste. O veredicto foi devastador, como sublinha o diário espanhol Marca, embora não se perceba no vídeo que registou a volta.

Os técnicos da construtora japonesa compreenderam perfeitamente a mensagem e reforçaram em 50% a rigidez do chassis.





Meses mais tarde, numa sessão de testes em Nürburgring e com o desportivo já devidamente modificado, foi aprovado pelo volante canarinho, reflectido nos três exemplares diferentes ciosamente guardados na sua garagem.

O Honda NSX voltou à cena em 2015, já como híbrido, tendo como cicerone mais um campeão de Fórmula 1. Fernando Alonso, que integrava a McLaren-Honda, participou na apresentação internacional do desportivo.

Ao bloco V6 biturbo de 3.5 litros estavam combinados três motores eléctricos para uma potência combinada de quase 600 cv,

A "força" é passada às quatro rodas por uma caixa automática de dupla embraiagem de nove relações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram? https://www.instagram.com/aquelamaquina/