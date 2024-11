Há um novo protótipo eléctrico da DS Automobiles em plena acção: a identificá-lo está apenas o número 750 para sublinhar os quilómetros de autonomia daquele que poderá ser o futuro DS 8.

Será este o novo DS 8? Protótipo anuncia 750 km eléctricos

A camuflagem não esconde as linhas sugestivas dum crossover mais alto do que uma berlina mas também mais baixo do que um SUV clássico, como já prenunciava o DS Aero Sport Lounge Concept em 2020.

O perfil coupé segue a tendência do mercado para este tipo de modelos, mas alinhado com as exigências aerodinâmicas próprias dum 100% eléctrico para chegar a um Cx de 0,24.

Construído sobre a plataforma multinergias STLA Medium, as suas medidas não são avançadas mas deverá esticar-se entre os 4,70 e os 4,80 metros de comprimento.

Aerodinâmico quanto baste

Para além dos puxadores das portas escamoteáveis, como já acontecia no DS 9 que deverá substituir como topo de gama, percebe-se igualmente uma iluminação de alta tecnologia tão cara à DS Automobiles.

As extremidades estão decoradas com ópticas LED muito delgadas, reforçadas à frente pelas luzes diurnas verticais e atrás pelas luzes de travagem, também elas verticais.

Uma asa muito discreta dá continuidade ao vidro traseiro enquanto a dianteira poderá exibir o logótipo retroiluminado, com as entradas de ar inferiores a terem aletas activas para melhorar o aerodinamismo.

E esse é o ponto mais importante a reter deste protótipo projectado para uma autonomia combinada a bater nos 750 quilómetros.

A equipá-lo deverá estar a nova bateria de 96,9 kWh úteis que já montam os Peugeot E-3008 e E-5008 Long Range mas, fruto duma aerodinâmica mais cuidada, ultrapassa largamente a autonomia de ambos.

O novo DS, que poderá ser o 8, será apresentado já "limpo" das impurezas da película de camuflagem ainda antes do final deste ano, prevendo-se a sua entrada no mercado europeu no final da Primavera.

