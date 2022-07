Sempre a surfar: Rip Curl é a nova série especial do Citroën C3 Aircross

Chama-se Rip Curl e é a nova série especial topo de gama do Citroën C3 Aircross, numa ligação entre ambas as marcas iniciada em 2018 e reforçada em 2020.

Este convite à evasão para uma praia deserta com estilo e descontracção é proposto com dois níveis de potência e já pode ser encomendado no nosso país

Criado em parceria com aquela marca australiana de surf, o crossover apresenta-se com um visual muito próprio e um interior com elementos exclusivos.

Por fora destaca-se o pacote Anodised Blue, numa referência directa ao oceano e ao mundo do surf, com o logótipo Rip Curl inscrito a branco nas soleiras das portas traseiras.

Já a cor da carroçaria escolhida é contrastada com detalhes em azul metalizado nas molduras dos retrovisores laterais.

Os tons Artense Grey, Platinum Grey, Perla Nera Black ou Polar White desta edição especial é combinada com o tejadilho em preto.

De série são as jantes em liga leve diamantadas de 17 polegadas em Origami Black, com decorações geométricas em preto brilhante a combinarem com os vidros escurecidos.

O interior reflecte um ambiente descontraído, numa atmosfera Blue Jeans criada através de um jogo de cores e de materiais no tabliê e nos revestimentos.

Para os bancos Advanced Comfort foi escolhido o tecido azul acinzentado Hello Chinor, associado a um tecido técnico em Sapphire Blue com efeito de couro, inspirado no mundo dos desportos náuticos.

O Citroën C3 Aircross Rip Curl é proposto com duas motorizações e as encomendas já estão abertas para o nosso país.

A versão 1.2 PureTech de 110 cv e caixa manual de seis relações custa 24.232 euros, enquanto a variante 1.2 PureTech de 130 cv e transmissão automática de seis velocidades custa 26.632 euros.

