Sem travão: segunda-feira terá combustíveis mais caros

É uma tendência em alta que não deverá ser interrompida tão cedo: os combustíveis deverão subir de novo na próxima segunda-feira.

Para o gasóleo simples e a gasolina simples 95 esperam-se subidas de um cêntimo, com o primeiro a atingir os 1,641 euros/litros e a segunda a chegar aos 1,796 euros/litros.

Segundo o Jornal de Negócios, estes aumentos, que vão já na oitava semana consecutiva, seguem a tendência de subida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Procura acima das expectativas, constrangimentos na produção em várias áreas do planeta, e a crise geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia são os principais responsáveis.

Esta sexta-feira, o barril de brent, que é referência para o nosso país, está a cotar-se nos 92,11 dólares, com a subida a situar-se nos 0,77%.



Já o West Texas Intermediate (WTI) está nos 90,64 dólares por barril, uma valorização de 0,85%.

Os cálculos do matutino de economia baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

