Foi mais uma vitória sem discussão: Max Verstappen conquistou este domingo o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1.

Sem rival: Verstappen vence GP Bélgica em F1

É a oitava vitória consecutiva do bicampeão mundial pela Red Bull e a décima da temporada.

O piloto holandês cortou a meta com 22,305 segundos de vantagem sobre o colega de equipa Sergio Pérez.

Charles Leclerc, pela Ferrari, cumpriu as 44 voltas ao circuito de Spa-Francorchamps na terceira posição, a 32,259 segundos do vencedor.

Esta conquista permitiu à Red Bull alargar para 13 o recorde de vitórias consecutivas para 13, já a contar com a temporada passada.

Max Verstappen lidera o mundial de pilotos, com 314 pontos, mais 125 do que Sergio Pérez, classificado no segundo lugar com 189 pontos

Fernando Alonso, da Aston Martin, é terceiro, com 149 pontos, mais um do que Lewis Hamilton, da Mercedes.

A Red Bull domina o Mundial de construtores, com 503 pontos, contra os 247 da Mercedes e os 196 da Aston Martin, com a Ferrari em quarta, com 191 pontos.

O Mundial de Fórmula 1 pára agora por um mês de férias, com o GP Holanda, em Zandvoort, a estar agendado para o fim de semana de 25 a 27 de Agosto.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?