Sem ideias para o Verão? E se for ao volante dum Fiat Topolino exclusivo?

Sem ideias para divertir-se neste Verão? E se for ao volante dum Fiat Topolino devidamente preparado pela Carrozzeria Castagna Milano?

Famosa pelas suas conversões únicas, a preparadora transalpina transformou o quadriciclo eléctrico num carro repleto de detalhes refinados, a recordar a dolce vita italiana dos anos 50 e 60 do século passado.

Proposta nas variantes clássica e longa, o Topolino transformou-se num verdadeiro descapotável com a eliminação do tejadilho e dos pilares que o suportavam para as melhores experiências ao ar livre.

Painéis em alumínio reforçam a estrutura sem penalizar o peso, enquanto detalhes em madeiras como a teca, wengué e limoeiro adornam o interior, a relembrar o convés dum iate de luxo.

A segurança dos ocupantes não foi ignorada, com a montagem de barras de protecção atrás dos bancos, enquanto uma cobertura impermeável em lona os protege das intempéries.

Agora, novidade é mesmo a versão longa com uma superfície de carga em madeira teca e com compartimentos adicionais para guardar outros objectos.

O que não muda mesmo é o propulsor eléctrico de 6 kW (8 cv) para uma velocidade máxima de 45 km/hora, e com a bateria de 5,5 kWh a oferecer uma autonomia até 75 quilómetros.

Infelizmente, não é barata esta transformação: começa nos 25.000 euros para a versão base, podendo chegar aos 35 mil na versão "esticada", sem contar com o preço do carro a doar que em Itália ronda os 7.500 euros.

