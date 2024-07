Sem ideias para cozinhar? Faça do seu SUV um forno ao sol!

Com as temperaturas a baterem nos 40° C esta semana em várias regiões do nosso país, dos Estados Unidos vem uma ideia peculiar para aproveitar as benesses deste calor impiedoso.

Os vigilantes do Saguaro National Park, no Arizona, deram um novo uso ao tabliê do SUV 4x4 com que patrulham o parque para confeccionarem um apetitoso banana pão.

Uma ideia mais do que feliz tendo em conta que, em apenas uma hora, a temperatura a bordo escala até aos 100° C.

Não é a primeira vez que os agentes usam esta técnica: já antes tinham cozinhado pimentos e biscoitos; um ovo estrelado também não está fora de questão, embora largue demasiada gordura...

"Sabem o que não é ideal para cozinhar no carro?", atiram os patrulhadores no Facebook. "Crianças e animais de estimação!", num alerta mais do que válido perante temperaturas extremas.

