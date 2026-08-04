Sem camuflagem: novo Smart #2 já ''pinta'' seis cidades no mundo

Há seis cidades no mundo que já estão a ser coloridas pelo novíssimo Smart #2, e desta vez liberto de todas as camuflagens para revelar as linhas definitivas do modelo de produção.

Graffiters de renome tomaram conta dos murais urbanos de Paris, Buenos Aires, Xangai e Melbourne (desconnhece-se quais são as outras duas), para revelarem o citadino eléctrico na sua forma mais pura, tão pura que quase nada o distingue do protótipo ou provoque estranheza face ao antecessor.

As diferenças estão mesmo nos faróis ligeiramente mais afilados e no arranjo da malha da grelha, ladeada por entradas de ar verticais, enquanto as portas exibem vulgares puxadores.

Com 2,79 metros de comprimento, são ainda desconhecidos os dados motrizes, mas já se sabe que equipará uma bateria de 35,7 kWh para cerca de 300 quilómetros combinados, recarregável num posto rápido a 75 kW DC.

A estreia oficial do Smart #2 acontece em Outubro no salão automóvel de Paris, com as primeiras entregas a acontecerem predo do Verão do próximo ano; na calha está ainda o sucessor do Smart ForFour e o lançamento dum Smart #2 descapotável.

Texto: P.R.S.

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