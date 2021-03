Sem alívio: combustíveis sobem quase 2 cêntimos na segunda-feira

Não vai haver qualquer alívio para a carteira dos automobilistas portugueses quando forem encher o depósito de combustível dos seus veículos a partir de segunda-feira.

A gasolina deverá aumentar 1,8 cêntimos no primeiro dia da próxima semana, com o preço por litro a chegar aos 1,561 euros.

Será a 18.ª semana consecutiva de aumento deste combustível, e um novo máximo desde Junho de 2019, de acordo com o Jornal de Negócios, quando há sete dias se previa uma pequena descida.

O gasóleo deverá registar uma tendência semelhante, prevendo-se uma subida de 1,6 cêntimos, chegando aos 1,376 euros por litro.

Se este valor se confirmar, corresponde a um novo máximo no preço do combustível desde Fevereiro de 2020, e ao sexto aumento consecutivo.

Os cálculos realizados pelo matutino de economia baseiam-se na evolução de ambos os derivados do petróleo, assim como do euro.

Claro que os valores por litro da gasolina e do gasóleo estão sempre dependentes de cada posto de abastecimento, assim como da marca e da zona onde se encontra.

As contas já englobam as variações face ao preço médio praticado no nosso país na semana que agora acaba, e anunciado pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas, ainda que a evolução costume ser semelhante.

Esses dados disponibilizados ao Jornal de Negócios só estão disponíveis até quinta-feira, quando falta um dia de negociação.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?