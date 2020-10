Selvagem: Hennessey põe 761 cv no VelociRaptor V8 Bronco

São muitas as mensagens de lástima dos apaixonados europeus do 'todo o terreno' por o novo Ford Bronco dificilmente chegar ao Velho Continente.

Grande sensação nos Estados Unidos, o novo off-road é proposto com 274 cv e 420 Nm alimentados por um bloco Ecoboost de 2.3 litros, ou com 314 cv e 542 puxados por um V6 biturbo de 2.7 litros.

Coisa pouca, terão pensado os engenheiros da Hennessey Performance Engineering que deitaram as mãos ao Ford Bronco. Na última quarta-feira, a preparadora americana avançou com mais detalhes sobre o monstruoso Hennessey VelociRaptor V8 Bronco.

Equipado com o bloco V8 Coyote de 5.0 litros da própria Ford, que também monta o F-150 Raptor, os 761 cv de potência que irá debitar serão assegurados pela transmissão automática de dez velocidades da marca americana.

Alinhado com o motor está um supercompressor de duplo parafuso de 3.0 litros, com intercooler ar-água, e um sistema de indução de alto fluxo, alimentado por uma entrada especial no capô personalizado.

Certo é que a exclusividade desta versão está mais do que assegurada. Serão construídos apenas 24 exemplares – metade já estão reservados! –, nas versões de duas e quatro portas, por uns "simpáticos" 192 mil euros.

A suspensão foi actualizada para suportar a estabilidade do 'todo o terreno' nos terrenos mais rudes, apoiado em jantes de alumínio e pneus off-road.

Os pára-choques são da própria Hennessey, com luzes LED auxiliares de LED, e um interior personalizado pela preparadora com os encostos de cabeça dos bancos bordados.

