Seja uma estrela do rock n' roll: Ferrari de Eddie Van Halen vai a leilão

Eddie Van Halen morreu a 6 de Outubro aos 65 anos, vítima de cancro, mas o deus da guitarra não será esquecido por milhões de rockers.

E, para aqueles que desejam ter uma preciosa recordação do fundador dos Van Halen, saiba que o seu Ferrari 550 Maranello está à venda no portal de leilões Gotta Have Rock and Roll.

Com um preço estimado entre os 210 mil e os 293 mil euros, este não é um Ferrari qualquer; nunca poderia ser, sendo Eddie Van Halen um apaixonado por super carros exclusivos como ele era.

Datado de 2000 e com pouco mais de 45 mil quilómetros, foi com este modelo que o guitarrista guiava no dia a dia… e competia nas pistas de corrida!

Segundo a leiloeira, o Ferrari 550 Maranello apresenta-se devidamente personalizado e em excelente estado de conservação.

Dentro do habitáculo destacam-se os bancos especiais de competição que Eddie Van Halen encomendou para correr com o irmão, com os arneses presos na barra que integra a gaiola de segurança.

E, para atestar a autenticidade do dono original, o modelo está acompanhado pelo registo original em nome de Edward Van Halen.

A equipar o Ferrari 550 Maranello está um bloco V12 de 5.5 litros com 485 cv de potência, passados às rodas traseiras por uma transmissão manual de seis velocidades.

O desempenho em estrada liberta as emoções mais escondidas: 4,4 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta a bater nos 320 km/hora.

Colocado à venda a 25 de Novembro, estranha-se, no entanto, que o super carro não tenha ainda uma única licitação.

Se deseja fazer um lance – o mínimo são 167,5 mil euros –, tem até 4 de Dezembro para o fazer.

