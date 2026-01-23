 Pesquisa
Segunda-feira volta a haver aumentos nos combustíveis

Segunda-feira volta a haver aumentos nos combustíveis

Os preços dos combustíveis voltam a escalar no arranque da próxima semana: o gasóleo poderá subir até 1,5 cêntimos por litro, com o aumento na gasolina a resumir a meio cêntimo

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, segunda-feira o litro da gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,672 euros/litro, e o gasóleo simples nos 1,573 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

