Segunda-feira há novos aumentos nos combustíveis

Mais seis cêntimos no preço do litro do gasóleo e mais dois cêntimos por litro na gasolina.





São estes os aumentos estimados pelo Governo que deverão ser registados nos postos de combustível na próxima segunda-feira.

Esta sexta-feira, o Ministério das Finanças revelou também em comunicado que irá manter-se inalterado o desconto temporário do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) de ambos os combustíveis.

Será de 4,7 cêntimos por litro no gasóleo, e de 3,7 cêntimos por litro no caso da gasolina.

Ora, de acordo com o mecanismo semanal de revisão do ISP, os valores para ambos os combustíveis teriam uma descida de 0,9 e de 0,3 cêntimos por litro, respectivamente.

"Actualmente, verifica-se um desvio acumulado de dois cêntimos na taxa do ISP por litro de gasóleo, e de 0,8 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasolina", avança o comunicada do ministério liderado por Fernando Medina.

"Assim, as descidas resultantes da aplicação da fórmula são descontadas aos desvios acumulados, não se concretizando, portanto, qualquer a alteração às taxas do ISP em vigor na próxima semana".

