Segunda-feira há nova descida nos preços dos combustíveis

16:51 - 12-12-2025
 
 
Segunda-feira poderá ser a terceira semana consecutiva que os preços dos combustíveis voltam a descer, mesmo se o Governo alerta para novos "descongelamentos" no desconto do ISP quando as descidas forem mais fortes.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, o gasóleo poderá baixar até 2,5 cêntimos por litro, com a gasolina a descer apenas dois cêntimos.

A confirmarem-se estas reduções, o litro do gasóleo simples poderá fixar-se nos 1,548 euros, e a gasolina simples 95 nos 1,676 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

