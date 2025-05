Segue instruções do Waze e vai parar à linha do comboio

Seguir de forma cega as instruções do GPS pode dar verdadeiras arrelias na estrada, como aconteceu nos Estados Unidos com a condutora dum Hyundai Accent "aterrou" na linha do comboio.

O insólito aconteceu há pouco mais duma semana em Chelsea, um subúrbio a norte de Boston, com a polícia de trânsito local a publicar na rede X a difícil situação em que o carro se encontrava, mas já com um reboque em plena acção para retirá-lo.

A condutora desculpa-se com a péssima visibilidade naquela zona e com as instruções incorrectas dadas pela aplicação Waze para a causa do seu infortúnio… mas sem conseguir explicar como não percebeu que a estrada tinha dado lugar aos carris.

do aplicativo de navegação por satélite Waze foram as causas do seu infortúnio. Embora a primeira explicação seja perfeitamente compreensível, a segunda levanta questões. Nunca é sensato seguir as instruções do GPS sem pensar, especialmente quando a estrada deu lugar aos trilhos.

