Sedona Edition realça capacidades 'off-road' do Land Rover Defender 110

A JLR não pára de dar novas personalizações ao "todo o terreno" da Land Rover: agora é a vez da Sedona Edition distinguir as capacidades do Defender 110 nesta série especial disponível durante apenas um ano.

Tendo como inspiração o oásis de Sedona em plena paisagem desértica do Arizona, o off-roader é pintado num espampanante Sedona Red, maximizado com o Extended Black Pack.

Este pacote especial junta o tom Narvik Black ao anagrama do modelo, assim como à grelha e às protecções das embaladeiras dianteiras.

O Gloss Back pinta as jantes em liga leve de 22 polegadas, com a cobertura da roda de reserva a ser decorada com a cor da carroçaria, enquanto um adesivo sobre o capô destaca a topografia de Sedona.

O interior segue as premissas definidas para o Defender X-Dynamic HSE, com bancos Ebony em pele Windsor ou, em estreia, com o tecido Kvadrat num acabamento mais resistente.

Os assentos integram o recente Signature Interior Pack com uma série de melhorias que maximizam a atenção ao detalhe.

Cadeiras à "capitão"

A renovação a bordo estende-se ao Defender 130 com o pacote Captain Chairs, composto por bancos individuais de luxo aquecidos e refrigerados para a segunda fila do SUV.

Outra opção para estes bancos, quando instalados nos Defender X e V8, são os apoios de cabeça com apoios laterais, à semelhança do que acontece com os assentos dianteiros.

A reforçar a exclusividade a bordo está o pacote Signature Interior, que é de série naquelas versões, sendo opcional na variante Dynamic HSE.

Simplificadas foram as configurações para as linhas S, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE, X e V8 nos Defender 90, 110 e 130, assim como a selecção dos pacotes opcionais.

Para quem faz do SUV um verdadeiro "todo o terreno" pode contar com os Off-Road e Advanced Off-Road Packs, assim como os Dynamic Handling, Air Suspension e Driver Assist Packs.

O conforto a bordo é realçado com os pacotes Signature Interior (com e sem Captain Chairs), Comfort & Convenience, e Premium Upgrade Interior.

E, para os bancos da terceira fila do Defender 110, são ainda propostos os Family e Family Comfort Packs, estando todos estes opcionais já disponíveis.

