Sébastien Ogier ''lança'' Toyota GR Yaris só para coleccionadores

A Toyota não pára de dar gás ao GR Yaris: esta quinta-feira foi revelado o especial Sébastien Ogier 9x World Champion Edition antes do arranque do Rali de Monte Carlo que abre o Mundial WRC.

Esta edição limitada a 200 exemplares, com 100 apontados à Europa, homenageia a conquista do campeonato mundial de pilotos de 2025 pelo piloto francês para a Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT).

Justifica-se, por isso, a apresentação deste protótipo ainda em fase desenvolvimento no icónico porto do Mónaco, antes do tiro de partida duma prova onde Ogier tentará conquistar a 11.ª vitória; será um recorde se o conseguir!

Soluções exclusivas

Tendo como base o GR Yaris Aero Performance, na estrutura deste pocket rocket estão soluções técnicas exclusivas que reflectem as preferências e o estilo de condução do piloto.

Essa aposta está patente nos dois modos especiais de controlo de tracção integral criado pela TGR em parceria com Ogier, a começar pela substituição do Track original pelo SEB.

Significa que o binário é distribuído numa relação 40:60 nos dois eixos, de maneira a permitir um controlo mais focado na tracção traseira enquanto é mantido o comportamento traccional da dianteira nas curvas.

Já o Morizo, que passa a ocupar o lugar do Gravel de origem, maximiza a ligação mecânica entre as rodas dianteiras e traseiras nas acelerações, libertando-a apenas nas travagens para equilibrar a tracção e o desempenho em curva.

Interior de rali

Como desportivo especial que é, está pintado por fora num exclusivo Black Gravite concebido de propósito para este GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition, como símbolo das actividades da TGR no último ano.

A reforçar o impacto visual estão jantes em liga leve de 18 polegadas em preto fosco, a "esconderem" as pinças de travão em azul, e uma grelha frontal decorada com as cores da bandeira francesa.

Um emblema específico desta edição adorna a porta da bagageira, sem esquecer os adesivos exclusivos nas laterais inferiores e o pára-brisas com a assinatura Morizo.

A decoração a bordo evoca a condução em rali mas "adaptada" ao uso em estrada, como se percebe no volante GR com um diâmetro ligeiramente menor, e no redesenho dos comandos tomando o GR Yaris Rally2 como inspiração.

Soma-se o travão de mão vertical com o punho revestido em pele com pespontos cinzentos, e o painel específico GR Full TFT para a instrumentação com os modos SEB e Morizo bem realçados.

O que também não falta é uma placa numerada a celebrar o título WRC de 2025 neste GR Yaris, que mantém o tricilíndrico de 1.6 litros com 280 cv e 390 Nm, aliado à caixa manual de seis relações e à tracção integral GR-Four.

Resta saber se há hipótese de chegar ao nosso país algum dos 100 exemplares previstos para a Europa; no Japão a distribuição da mesma "tiragem" será uma lotaria para as inscrições feitas na aplicação GR a partir da Primavera.

