Sebastian Vettel troca Ferrari pela Aston Martin

A Aston Martin anunciou esta quinta-feira, através da Racing Point, a contratação de Sebastian Vettel para a próxima temporada de Fórmula 1.

Sem avançar com detalhes sobre as condições do contrato, que será multianual, sabe-se apenas que o piloto alemão de 33 anos irá liderar o projecto da nova Aston Martin F1 Team.

O anúncio é dado menos de 24 horas depois de a equipa britânica ter negado a contratação, mas que foi precipitada na noite anterior pela saída de Sergio ‘Checo’ Pérez da Racing Point no final da actual temporada de Fórmula 1.

"Tenho muito orgulho em anunciar que vou ser piloto da Aston Martin em 2021", avançou Sebastian Vettel no comunicado oficial da equipa britânica.

"É uma nova aventura para mim com uma marca automóvel verdadeiramente lendária. Estou impressionado com os resultados que a equipa alcançou este ano e acredito que o futuro será ainda mais brilhante".

Do lado da Racing Point, a equipa afirma que garantiu um piloto com ‘pedigree’ de campeão. "Sebastian Vettel traz uma mentalidade vencedora que corresponde às nossas próprias ambições para o futuro da Aston Martin F1 Team".

Com quatro mundiais no currículo, a que se somam 53 vitórias em grandes prémios, 57 ‘pole positions’ e 67 pódios, o piloto alemão foi o campeão mais jovem de sempre, ao ganhar o primeiro título com 22 anos, 3 meses e 29 dias.

