Seat oferece novas soluções de segurança automóvel

A União Europeia assim o impôs nos novos veículos vendidos a partir de 7 de Julho mas as principais marcas automóveis já tinham aproveita a imposição para reforçarem os seus sistemas de segurança.

Os modelos das diferentes gamas que compõem a oferta da Seat passam a incluir soluções como o assistente "inteligente" de velocidade com manutenção de faixa, e a travagem automática de emergência.

Estes sistemas, em conjunto com outros como a "caixa negra" de acidentes ou a pré-instalação para o alcoolímetro com bloqueio do veículo, passaram a ser obrigatórios em todos os automóveis.

A Seat ampliou a oferta com outros sistemas de segurança passiva e ajudas à condução, como o assistente de pré-colisão e a velocidade de cruzeiro para uma condução semi-autónoma de nível 2.

