A Seat pode fechar as "actividades" em 2029 como marca automóvel mas, até lá, nada como evoluir a sua linha de produtos nos campos tecnológico e motriz.

Seat León ganha novo motor eTSI de 160 cv e revigora bloco de 115 cv

O León é o exemplo mais recente ao actualizar a gama de motorizações para cumprir os mais recentes requisitos de emissões poluentes que a norma Euro 7 obriga.

A oferta passa a incluir a nova solução 1.5 eTSI de 160 cv, a par duma versão revigorada de 115 cv, combinando ambas a a tecnologia micro híbrida de 48 volts com uma caixa automática de sete relações.

Style mais distinto por dentro…

À gama do Seat León somam-se novas combinações de cores, materiais e acabamentos para os níveis de equipamento Style e FR.

O Style passa a comportar revestimentos em tecido Aurora Green, nos bancos e nos painéis das portas, aliados a elementos em Black Soul.

Os frisos decorativos em Stone Blue, as costuras em Dark Silver e o revestimento do tecto em Storm Grey completam o ambiente interior.

… e FR com postura mais desportiva…

Já o FR combina revestimentos em tecido Nuance Dark Fusion Grey e Clip Soul Black com elementos decorativos em Dark Aluminium baço.

As costuras em Dark Silver e os detalhes em Cold Grey e Soul Black completam a aliança cromática do habitáculo.

Para esta variante é proposto, como opção, um interior em Dinamica com bancos bicromáticos em cinzento e preto, e elementos decorativos pintados em Dark Aluminium baço.

… também reflectidos no exterior

As diferenças entre os dois níveis de equipamento estendem-se ao exterior, com a versão Style a exibir a moldura da grelha e os retrovisores laterais em Midnight Black, que no FR se alarga às lâminas dianteiras.

Ambas as variantes comportam ainda a inscrição León em Midnight Black, e molduras negras nos faróis Matrix LED, com a versão FR a acrescentar a sigla em preto no pilar B.

A nova evolução do Seat León abre as encomendas em Dezembro, mas ainda sem preços definidos, contando-se ainda uma gama alargada de cores exteriores, e de jantes de 16 a 18 polegadas em liga leve.

Texto: P.R.S.

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