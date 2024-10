Seat León actualiza motores; híbrido 'plug-in' oferece 100 km eléctricos

Renovado que está o Cupra León, era uma questão de tempo para o "irmão" da Seat chegar ao mercado nacional mas sem mexer na sua fisionomia.

Quer o hatchback, quer o familiar Sportstourer, ganham um novo motor TSI de 1.5 litros com 115 cv, a que se junta uma nova geração de motores híbridos plug-in com mais de 100 quilómetros de autonomia.

O interior recebe duas novas interfaces de infoentretenimento, com 10,4 e 12,9 polegadas, e carregamentos sem fios de dispositivos móveis a 15 watts.

Os preços já estão definidos e as encomendas abertas para as linhas de acabamento Style e FR, com a entrada na gama a fazer-se a partir 31.595 euros em campanha.

Gasolina, diesel e híbrido

O Seat León foi agora actualizado com motores de quatro cilindros nas versões a gasolina e híbrida plug-in, assim como para a variante a gasóleo, com potências entre 115 cv e 204 cv.

A entrada na gama faz-se com o novo bloco 1.5 TSI de 115 cv e 220 Nm, que substitui o anterior 1.0 TSI, associado a uma transmissão manual de seis velocidades.

No campo do diesel mantém-se o 2.0 TDI com 115 cv e 300 Nm, combinado com a caixa manual de seis relações, ou o 2.0 TDI de 150 cv e 360 Nm com transmissão automática DSG de sete velocidades.

A gama é completada pela nova geração de motores e-Hybrid com caixa automática DSG de seis relações, com 204 cv e 350 Nm combinados a partir dos propulsores TSI de 1.5 litros (150 cv) e eléctrico (115 cv).

Já a bateria de 19,7 kWh líquidos, recarregável a 50 kW em corrente contínua, oferece uma autonomia bem para lá dos 100 quilómetros.

Interior mais digital

A actualização por fora do Seat León resume-se à estreia dos novos faróis LED Matrix em ambas as variantes mas apenas como equipamento opcional.

As evoluções a bordo são mais nítidas, com uma nova interface homem-máquina para a instrumentação digital de 10,25 polegadas e no ecrã multimédia de 10,4 polegadas, que opcionalmente pode ser de 12,9.

Versão Acabamento Potência / Binário Preço León 1.5 TSI Style 115 cv / 220 Nm 32.636 euros León ST 1.5 TSI Style 115 cv / 220 Nm 34.295 euros León 2.0 TDI Style 115 cv / 300 Nm 33.807 euros León 2.0 TDI FR 115 cv / 300 Nm 36.578 euros León ST 2.0 TDI Style 115 cv / 300 Nm 36.887 euros

León ST 2.0 TDI FR 115 cv / 300 Nm 38.673 euros León 2.0 TDI DSG Style 150 cv / 360 Nm 39.808 euros Leon 2.0 TDI DSG FR 150 cv / 360 Nm 41.022 euros León ST 2.0 TDI DSG FR 150 cv / 360 Nm 42.420 euros León 1.5 e-Hybrid FR 204 cv / 350 Nm 43.224 euros León ST 1.5 e-Hybrid FR 204 cv / 350 Nm 44.546 euros

