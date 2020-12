SEAT e CUPRA passam a ser representadas pela SIVA

A partir de Janeiro de 2021 as marcas da SEAT Portugal ( SEAT CUPRA ) passam a estar integradas no universo SIVA, com o importador a reforçar assim a sua posição no mercado português, onde representa oito marcas do Grupo Volkswagen. São elas a Audi Volkswagen , Volkswagen Comerciais, Skoda Lamborghini e agora, SEAT e CUPRA.A SIVA, em comunicado, afirmou que o objectivo desta integração passa por obter mais sinergias entre as marcas do mesmo Grupo ao nível das estruturas, vendas, após-venda e serviços partilhados, além de reforçar a sua presença no mercado português.Ainda assim, esta reorganização não vai afectar em nada a identidade específica de cada uma das marcas espanholas, com David Gendry, director geral da SEAT Portugal, a lembrar que as duas marcas atravessam um momento decisivo de crescimento e implementação no nosso país: "Esta reorganização ocorre no momento certo, em que estamos a apostar na criação e fortalecimento da Marca CUPRA, mantendo todo o sucesso até agora obtido, com a SEAT, cujo market share é referencia na europa", disse.Para Rodolfo Florit, Administrador da SIVA, "esta decisão dá-nos a possibilidade de não só fortalecer a presença das diferentes Marcas reforçando a organização e estrutura do Grupo VW em Portugal, representado pela Porsche Holding Salzburg (PHS)".