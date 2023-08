Scorpion MS: novo pneu da Pirelli para SUV eléctricos de prestígio

Maior conforto, quilometragem e segurança em pisos molhados são os conceitos do Pirelli Scorpion MS concebido em particular para SUV eléctricos de prestígio.

O novo pneu para todas as estações, desenvolvido em conjunto com diversas marcas automóveis, segue a filosofia Eco-Safety Design da fabricante italiana.

Nela são combinados os mais altos padrões de segurança com um impacto ambiental reduzido.

O Scorpion MS adere melhor a pisos secos e molhados, pela nova formulação de polímeros e resinas no composto, e no desenho da banda de rodagem.

A resistência ao rolamento também é menor, face aos Scorpion Verde e Scorpion Zero de que evoluiu.

Dirigido preferencialmente a SUV eléctricos, também foi projectado para uma utilização fora de estrada ligeira, sendo igualmente apto para circular em neve.

Um dos exemplos que equipa de origem é o Maserati Grecale Folgore, para o qual foram criadas duas versões do pneumático com tecnologia Elect.

O primeiro SUV totalmente electrificado do fabricante italiano pode montar pneus 255 50 R19 em ambos os eixos, ou 255 45 R20 à frente e 295 40 R20 atrás.

Os Scorpion MS também podem contar com sistema anti-furos Seal Inside, e tecnologias Run Flat e Pirelli Noise Canceling System.

As versões de substituição do novo Scorpion MS chegam ao mercado europeu a partir do próximo ano.

