Saudoso do Alfa Romeo Giulia GTA? Tem sempre o Totem GT Super 'Iperia'!

Para os saudosistas do Alfa Romeo Giulia, principalmente na configuração GTA, saibam que há uma empresa italiana a recuperar este ícone que decorou as estradas europeias nas décadas de 60 e 70.

Devidamente baptizado como 'Iperia', a Totem Automobili completou o 12.º GT Super das 40 unidades previstas para esta série limitada.

Quanto a preços, não se iluda: cada unidade está apreçada por 539 mil euros antes das devidas configurações… que não são poucas!

Obra prima do restomod?

Representa uma obra-prima de engenharia e design o GT Super 'Iperia' nas palavras da preparadora, ao "abusar" da fibra de carbono no chassis e na carroçaria, com os devidos reforços em kevlar.

Todos esses elementos apresentam uma matriz única, mudando do quadrado para o diamante dependendo do ângulo em que a luz incide, a realçar o verde metalizado baço que pinta este restomod.

As ópticas à frente e atrás comportam tecnologia LED, com o conjunto a ganhar ainda um jogo de rodas monobloco de 18 polegadas em alumínio, "calçáveis" com pneus Pirelli P Zero ou Michelin SportCup2.

O interior segue as premissas do carro original mas devidamente alterado ao gosto contemporâneo, com os bancos desenhados à medida em fibra de carbono, com o mesmo material no túnel central e no tabliê.

O sistema de infoentretenimento com um visual vintage é "projectado" num pequeno ecrã de 3,5 polegadas com navegação pelo Google Maps, incluindo ainda soluções DAB+, Bluetooth e USB.

Poderoso quanto baste

E o que alimenta este Totem GT Super 'Iperia'? Nada mais, nada menos do que um explosivo V6 biturbo de 2.8 litros com uns demoníacos 600 cv e 700 Nm… que podem ser elevados aos 750 cv e 850 Nm!

A passar estes números às rodas traseiras está uma caixa manual de seis velocidades complementada com um diferencial autoblocante para tirar o maior gozo de condução em estradas desafiadoras.

As acelerações são soberbas como se quer num desportivo com raça: os zero aos 100 km/hora fazem-se em 3,1 segundos para uma velocidade máxima "trancada" electronicamente nos 250 km/hora.

As travagens são asseguradas por discos ventilados de 355 mm de diâmetro à frente, segurospor pinças de seis pistões, e de 345 mm atrás com pinças de quatro pistões concebidos pela Brembo.

O GT Super número 12 'Iperia' está já a ser submetido aos devidos testes de homologação para circular livremente em qualquer estrada mas não sem uma "alfinetada" por parte da Totem Automobili.

A preparadora queixa-se que os elevados custos de todo o processo, "que ultrapassam facilmente os 10 milhões de euros", são um travão ao seu acesso por pequenos construtores independentes".

E questiona se esses regulamentos "visam realmente garantir a segurança e a protecção ambiental", ou se representam uma "barreira económica para proteger os grandes grupos".

