Está de volta à Cupra um dos modelos mais entusiasmantes em modo puramente térmico: nada mais, nada menos do que o Formentor VZ5 com o mesmo bloco 2.5 TSI de cinco cilindros do Audi RS3 para debitar uns selvagens 390 cv e 480 Nm.

Saudades do Formentor VZ5? Cupra ''trouxe-o'' de volta!

A ele está combinada uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete velocidades e a distribuição precisa da potência às quatro rodas, sem esquecer a repartição do binário às rodas traseiras para maior estabilidade em curva.

A insígnia espanhola não avança números mas pode esperar-se um desempenho idêntico ao do antecessor, com acelerações dos zero aos 100 km/hora em 4,2 segundos para uma velocidade máxima limitada a 250 km/hora.

A suspensão também foi ajustada especificamente face ao Formentor VZ convencional: as molas mais curtas reduziram a distância ao solo em 10 milímetros enquanto o sistema de travagem foi devidamente afinado para suportar o uso intensivo.

Face a todo este poder, não surpreende que o seu regresso tenha sido muito saudado, depois de ter desaparecido da gama há dois anos, e sem ter sido recuperado quando foi concretizada a renovação do SUV em 2024.

Ambiente em cobre

Razão mais do que suficiente para decorar a preceito cada um dos 4.000 exemplares previstos para esta série especial: o pára-choques dianteiro é distinto, assim como o divisor com o logótipo VZ5 gravado.

As cavas das rodas são também mais largas para comportar novas jantes em liga leve de 20 polegadas em tom cobreado, a que se juntam o pára-choques traseiro mais refinado, e o difusor com as ponteiras dos escapes duplos em cobre.

A completar o tom agressivo do SUV estão à escolha as cores Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt para pintar a carroçaria.

A sofisticação tecnológica está presente a bordo num ambiente bem desportivo, a começar pelos bancos CUPBucket e a terminar na iluminação ambiente, sem esquecer os detalhes distintos com assinatura Cupra.

O Formentor VZ5 irá entrar em produção no primeiro trimestre de 2026, ficando por saber o preço e a data de entrada nos concessionários nacionais.

