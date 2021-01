Saudades do Escort MK2? Está de volta à estrada mas não pela Ford!

Num mundo marcado pela crescente automobilidade eléctrica, não deixa de ser uma surpresa quando preparadoras automóveis pegam em "clássicos" e lhes dão novos argumentos.

É o caso da britânica MST Cars & Motorsport Tools, que está pronta a repôr na estrada o Ford Escort MK2, que brilhou nos ralis das décadas de 70 e 80.

Baseado no carro que integrou o grupo 4 de ralis, o primeiro exemplar já está pronto para sair para a estrada para testes, como revela na sua página do Facebook.

A empresa está já a aceitar encomendas e, para aqueles que querem "regressar" aos anos 60 e 70, propõe o ainda mais clássico Ford Escort MK1.

A dar força ao desportivo está um bloco Duratec de 2.5 litros e quatro cilindros com mais de 200 cv de potência, aliado a uma transmissão manual de seis relações curtas e um eixo Atlas com diferencial de deslizamento limitado.

Os saudosistas têm também como opção um motor BDG de 2.0 litros com mais de 230 cv ou um propulsor Millington Diamond de 2.5 litros com uma potência superior a 300 cv, aliados a uma caixa sequencial de seis velocidades.

A carroçaria do Ford Escort MK2 é construída de origem com especificações do grupo 4 de ralis, e inclui uma gaiola de protecção totalmente soldada à estrutura do carro.

O modelo deverá entrar na linha de montagem nos próximos meses, com a produção a estar limitada apenas a 12 exemplares por ano.

Os preços arrancam nos 72.200 euros, sendo dada a possibilidade de os clientes personalizem o desportivo a seu gosto.

Podem optar pela carroçaria convencional do modelo ou por uma de corpo largo, interior com acabamentos em pele, e guarda-lamas especiais, e pintado numa palete alargada de cores.

