São os últimos: Bovensiepen Spider dá mais luxo e potência ao BMW Z4

Há pouco mais de quatro anos, a Alpina ganhou novo destino ao integrar o grupo BMW mas a Alpina Burkard Bovensiepen que antes a detinha não desapareceu com a saída da insígnia de luxo.

O novíssimo Bovensiepen Spider é o exemplo mais recente da marca: um BMW Z4 devidamente evoluído para o puro prazer ao volante, numa produção limitada aos últimos 99 exemplares deste descapotável.

A distinguir o roadster do original está a secção inferior exclusiva do pára-choques dianteiro, saias laterais inéditas, novas jantes de 20 polegadas e um difusor com quatro saídas de escape ovais a dar o tom mais radical.

Até 295 km/h máximos

Sob o capô está o mesmo bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros mas agora elevado aos 435 cv e 580 Nm contra os anteriores 30 cv e 500 Nm passados às rodas traseiras através da reconhecida transmissão automática ZF de oito relações.

O resultado final são uns velozes 4,2 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora para uns máximos 260 km/hora de velocidade de ponta.

Se esta "corrida" é demasiado lenta para os fãs da velocidade, poder-se-á sempre optar pelo pacote Perfomance para "libertá-lo" até aos 295 km/hora, com as travagens a serem asseguradas por discos de travão com pinças de quatro pistões à frente.

Com as primeiras entregas a estarem previstas para o primeiro trimestre de 2027, o Bovensiepen Spider tem um preço de partida de 115.500 euros na Alemanha.

Texto: P.R.S.

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