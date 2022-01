São 1.000 cv de potência: Fiat 1000tipla já está a ganhar forma

O desenvolvimento da última extravagância dos youtubers do canal Vilebrequin está a correr a bom ritmo. Em causa está a recriação de um Fiat Multipla, mas agora com um motor especial a debitar mais de 1.000 cv de potência.

Primeiro, fizeram uma recolha de fundos nas redes sociais que lhes permitiu angariar o milhão de euros necessários para avançar com o projecto.

O Fiat 1000tipla, como foi baptizado o bólide, já tem o seu kit de carroçaria, desenhado por um dos deuses japoneses do tuning, mas que continua no anonimato.

Pelo meio, a francesa W-Auto Sport reconstruiu o chassis tubular para suportar toda a mecânica e respectiva carroçaria.

A equipa do canal Vilebrequin está agora a trabalhar no interior do super monovolume, estando previstos a montagem de bancos de competição em fibra de carbono.

Previsto está igualmente um volante em tudo semelhante ao que equipa os monolugares de Fórmula 1 ou de GT3.

