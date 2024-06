Santo António em Lisboa: trânsito condicionado e parques da EMEL gratuitos

A PSP vai implementar condicionamentos à circulação automóvel, de forma sequencial, entre várias artérias de Lisboa a partir das 18h00 desta quarta-feira e até às 08h00 de quinta-feira.

A Avenida da Liberdade, em Lisboa, será encerrada ao trânsito a partir das 18h00, assim como o acesso ao Rossio, devido ao desfile das Marchas Populares.

Também a partir daquela hora, serão cortadas as ruas Braamcamp e Duque de Palmela, bem como a Praça Marquês de Pombal e as avenidas António Augusto de Aguiar e Fontes Pereira de Melo.

Assegurada fica a circulação para transportes públicos, na lateral norte interna e externa entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar.

Podem ainda ser implementados outros condicionamentos de trânsito em áreas em que tal se venha a justificar, e, na segurança rodoviária, será intensificada a fiscalização em vários pontos da cidade.

Parques da EMEL gratuitos

Há várias opções dissuasoras para aceder ao centro da capital e aos muitos arraiais dedicados a Santo António.

O Metropolitano de Lisboa vai manter abertas as linhas Azul e Verde até às 03h00, encerrando no horário normal, à 01h00, as linhas Amarela e Vermelha.

O prolongamento do serviço na linha Azul, entre a Reboleira e Santa Apolónia, exceptua paragens nas estações Avenida, Alfornelos, Alto dos Moinhos, Praça de Espanha e Parque, que encerram à 01h00.

O mesmo sucede com a linha Verde, entre Telheiras e Cais do Sodré, com as estações de Roma, Arroios e Intendente a encerrarem igualmente no horário normal.

O estacionamento em oito parques da EMEL, com mais 1.900 lugares, vai ser gratuito na noite de quarta-feira, entre as 18h00 e as 06h00 do dia seguinte, para facilitar a deslocação para os Santos Populares.

Segundo a empresa, podem ser utilizados gratuitamente os parques do Colégio Militar, Estrada da Luz, Areeiro, Universidade, Campo Grande, Ameixoeira, Avenida de Pádua e HUB Criativo do Beato.

Para assegurar a gratuitidade, basta validar no ponto de pagamento o talão que retiram da máquina na entrada do parque.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?