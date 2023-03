A Alpine continua a prestar homenagem ao seu glorioso passado nos ralis com as mais diversas variações do seu A110.

San Remo 73: Alpine A110 celebra vitória no rali com edição especial

Depois da edição Tour de Corse 75, agora é a série muito especial San Remo 73 a ganhar protagonismo.

A edição limitada a 200 exemplares celebra os 50 anos sobre a vitória no rali italiano, essencial para a Alpine conquistar o título mundial de construtores.

A alimentá-lo está o clássico bloco turbo de 1.8 litros com os 300 cv e 340 Nm a serem passados às rodas traseiras via uma caixa automática de sete relações.

As encomendas abriram esta sexta-feira, com um preço de partida de 94 mil euros antes das devidas personalizações.

Tributo ao vencedor

Pintado no mesmo Bleu Caddy do carro vencedor, destacam-se os pilares em preto e o tejadilho de fibra de carbono em vermelho.

A assinatura San Remo 73 no capô e no pára-choques traseiro é complementada por elementos gráficos a preto e branco nas portas.

As molduras dos faróis são em negro, assim como os logótipos das embaladeiras, com os monogramas Alpine a serem em preto brilhante.



A dar um impacto visual ainda mais forte estão as jantes Grand Prix de 18 polegadas em branco brilhante, a esconderem as pinças de travão Brembo em antracite.

Ambiente desportivo

O interior é marcado por estofos e revestimentos em microfibra com pespontos cinzentos.

Nos bancos bacquet Sabelt Racing, pré-preparados para receberem cintos de competição com seis pontos de aperto, estão bordados World Champion 73.

Os painéis das portas são realçados pelas faixas pretas e brancas que distinguem a carroçaria.



O ambiente desportivo é complementado pelos pedais Sport, pelo apoio para os pés do passageiro em alumínio, e pelos tapetes Alpine.

Limitado a 200 unidades, conta com uma placa exclusiva com a inscrição Limited Edition A110 San Remo 73 numerada de 1 a 200.

A complementá-lo de origem está o sistema de travagem de alto desempenho, escape desportivo activo, e retrovisores laterais eléctricos e rebatíveis.

Destacam-se ainda o retrovisor interior com anti-encadeamento automático, assistência ao estacionamento dianteiro e traseiro com câmara de marcha atrás, bem como os sistemas Audio Focal e Alpine Telemetrics.

