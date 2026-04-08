A Salvador Caetano Auto está a ser uma autêntica incubadora de insígnias chinesas em território nacional: agora foi a Geely Auto a estabelecer uma parceria estratégica com o grupo português para a distribuição de veículos da marca Geely em Portugal.

Salvador Caetano Auto vai distribuir carros chineses da Geely

"Esta parceria reforça o compromisso da Salvador Caetano Auto em fortalecer a nossa oferta de soluções de mobilidade sustentável em todos os segmentos", assume Sérgio Ribeiro, a administrador executivo da Salvador Caetano Auto.

Até ao final deste ano chegara ao nosso mercado a primeira gama de modelos de nova geração, desenvolvidos segundo as necessidades e os gostos do consumidor europeu.

Na calha estará o novo Starray EM-i, um SUV híbrido plug-in de 4,62 metros de comprimento com 262 cv de potência obtidos a partir dum bloco de 1.5 litros com 99 cv e dum propulsor eléctrico de 218 cv

A alimentar o sistema motriz desenvolvido pela Horse Powertrain, empresa conjunta da Geely e da Renault, estão baterias LFP de 18,4 ou 29,8 kWh para autonomias até 83 ou 136 quilómetros, recarregáveis a uns máximos 30 kW DC ou 6,6 kW AC.

Já o Geely E5 assume-se como um SUV familiar puramente eléctrico de 160 kW (218 cv) nos 4,62 metros que tem de comprimento, apoiado em baterias LFP de 60,2 ou 68,8 kWh para 430 ou 475 quilómetros combinados.

Texto: P.R.S.

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