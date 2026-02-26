Salvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península Ibérica

Era uma questão de tempo até a Salvador Caetano Auto assumir a representação da Zeekr: pois a parceria com a Geely foi confirmada esta quinta-feira para a importação e distribuição dos seus "eléctricos" em Portugal e Espanha.

Os primeiros modelos da insígnia premium deverão chegar aos concessionários nacionais ao longo desta Primavera, sem que sejam avançadas informações quais deles serão.

Recorde-se que no seu portefólio fazem parte o conhecido Zeekr 001, pontuado pelo especial Sport Edition, assim como os Zeekr X, Zeekr 7X e Zeekr 7GT.

O que se sabe é que, ao serem produzidos na plataforma modular Sustainable Experience Architecture (SEA) com arquitectura de 800 volts, assumirão carregamentos ultra-rápidos, conectividade 5G e interface inovadora a bordo.

"Portugal e Espanha são fundamentais para a nossa contínua expansão europeia", assume Lothar Schupet, director executivo da Zeekr Europe.

Já Sérgio Ribeiro, administrador executivo do grupo português, destaca a importância estratégica do acordo ao estabelecer "as bases para uma parceria sólida".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?