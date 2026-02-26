 Pesquisa
Actualidade

Salvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península Ibérica

16:41 - 26-02-2026
 
 
Salvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península Ibérica
Salvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península IbéricaSalvador Caetano Auto vai vender luxo eléctrico da Zeekr na Península Ibérica

Era uma questão de tempo até a Salvador Caetano Auto assumir a representação da Zeekr: pois a parceria com a Geely foi confirmada esta quinta-feira para a importação e distribuição dos seus "eléctricos" em Portugal e Espanha.

Os primeiros modelos da insígnia premium deverão chegar aos concessionários nacionais ao longo desta Primavera, sem que sejam avançadas informações quais deles serão.

Recorde-se que no seu portefólio fazem parte o conhecido Zeekr 001, pontuado pelo especial Sport Edition, assim como os Zeekr X, Zeekr 7X e Zeekr 7GT.

O que se sabe é que, ao serem produzidos na plataforma modular Sustainable Experience Architecture (SEA) com arquitectura de 800 volts, assumirão carregamentos ultra-rápidos, conectividade 5G e interface inovadora a bordo.

"Portugal e Espanha são fundamentais para a nossa contínua expansão europeia", assume Lothar Schupet, director executivo da Zeekr Europe.

Já Sérgio Ribeiro, administrador executivo do grupo português, destaca a importância estratégica do acordo ao estabelecer "as bases para uma parceria sólida".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Salvador Caetano AutoGeelyZeekrSUVeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.