Saldos: Porsche Taycan com 25 km à venda no estado em que está!

Ansioso por deitar as mãos a um Porsche Taycan? Está um à venda nos Estados Unidos a preço de saldo… Não estará é nas condições mais apetecíveis!

Com apenas 25 quilómetros registados no velocímetro, o coupé 100% eléctrico da marca de Estugarda está em "exposição" no ferro-velho da Copart em Sommerville, New Jersey.

Não se sabe como chegou a este estado lastimável, mas o infeliz dono nem sequer teve tempo de apreciar as potencialidades do Taycan Turbo… Bem, pelo menos conseguiu testar a resistência do carro contra um obstáculo!

Com um preço-base de 158.221 euros no nosso país, o coupé electrificado está equipado com dois motores ligados aos dois eixos ligados a uma bnateria de 93,4 kWh, para uma potência de 680 cv e um binário de 850 Nm.

Pena é o trato em que se encontra para ser recuperado: o pára-choques e a roda do lado direito estão num estado lastimável, e a própria carroçaria não estará em melhores condições.

Com os ‘airbags’ "disparados", a justificar uma forte pancada do desportivo eléctrico, e a suspensão traseira muito mal tratada, não será barata a reparação.

Mas, se mesmo assim quiser muito ter este carro, é uma questão de perguntar o preço, já que ele não está indicado no portal da sucateira.