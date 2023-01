Salão de Genebra está de volta à Suíça… mas só em 2024!

Após quatro anos de ausência, o salão automóvel de Genebra poderá regressar de 26 de Fevereiro a 3 de Março… de 2024!

"Foi assinado um contrato com a Palexpo" nesse sentido, afirmou o responsável pela organização do evento a vários meios de comunicação social.

Sandro Mesquita observa, no entanto, que serão as marcas automóveis a terem a última palavra.

Após três cancelamentos devido à pandemia da Covid-19, a edição de 2023 também foi cancelada na cidade suíça.

Em causa estiveram as incertezas geopolíticas e económicas globais, que impediram muitos construtores de envolverem-se no certame.

Certo é que a exposição irá acontecer este ano mas em Doha, no Qatar, de 5 a 14 de Outubro, ao lado do Grande Prémio de Fórmula 1.

O espaço de exposição será bem menor do que o encontro suíço – 29 mil contra 60 mil metros quadrados em Genebra – mas tem a benesse de ser ao ar livre.

Os desportivos e os modelos de estrada terão o circuito de Lusail como terreiro, com os SUV 4x4 a poderem ensaiar as suas prestações nas areias do deserto.

