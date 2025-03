"A lenda cresce", sublinha a Toyota na reapresentação da Hilux Hybrid 48V mas agora devidamente "emparelhada" com a explosiva variante GR Sport II.

Saiam da frente: Toyota Hilux ainda mais ''bruta'' em modo GR Sport II

A pick-up com tecnologia micro híbrida de 48 volts já não é propriamente uma desconhecida, apresentada que foi ao mundo há pouco mais de seis meses.

O grupo motopropulsor é composto pelo reconhecido bloco turbodiesel de 2.8 litros, com 204 cv e 500 Nm, associado a um novo motor-gerador eléctrico.

A passar potência e binário às quatro rodas está uma caixa automática de seis relações, com o propulsor eléctrico a dar um impulso suplementar de 12 kW (16 cv) e 65 Nm nos arranques e nas acelerações.

Um tensor de dois braços fornece a tensão de correia necessária para o motor-gerador, concebido para suportar as exigências próprias de condução em estradas com pisos irregulares.

A Hilux Hybrid 48V está já disponível no nosso país com o acabamento Invencible, para um preço de partida de 69.940 euros antes dos devidos equipamentos opcionais.

Off-road é o seu paraíso

As atenções, no entanto, focam-se mesmo no topo de gama Hilux GR Sport II, especialmente concebido em homenagem às vitórias da Toyota Gazoo Racing no Rali Dakar.

Tomando com base a primeira geração, quer por fora, quer na configuração do chassis, conta com vias alargadas até 155 mm, e maiores ângulos de ataque e de distância ao solo para o melhor desempenho off-road.

A optimização da suspensão e dos travões, a que se soma uma barra estabilizadora mais ligeira, garantem uma condução mais segura, gratificante e confortável, a que não é alheio a redução dos ruídos e das vibrações.

O que não muda é o turbodiesel de 2.8 litros com os seus 204 cv e 500 Nm originais, mas sem apoio eléctrico, associado à mesma transmissão automática de seis velocidades da versão micro híbrida.

Visual "saiam da frente"

O visual poderoso na estrada é acentuado pelas molas helicoidais, amortecedores e pinças de travão a vermelho, cor, e pelas robustas extensões dos guarda-lamas e novas jantes de 17 polegadas em preto.

A aposta nos tons negros prossegue nos estribos e puxadores das portas, molduras dos retrovisores laterais, barra de protecção e pára-choques traseiro, sem esquecer a generosa grelha frontal.

E, apesar da sua postura muito mais desportiva, não perdeu os 3.500 quilos de capacidade de reboque que a pick-up original exibe, nem os 1.000 quilos de carga útil.

A Toyota qualifica-a mesmo como a melhor Hilux de sempre, seja dentro ou fora da estrada, graças ao reforço da estabilidade de que foi alvo, e a uma direcção afinada para uma resposta ainda mais precisa.

Ambiente premium a bordo

A "determinação" da GR Sport II prossegue a bordo, com os acabamentos em preto monocromático, contrastado por detalhes em vermelho, a darem um toque muito desportivo ao habitáculo.

Esse carácter também é reflectido nas patilhas na coluna de direcção para a selecção manual das engrenagens, e nos pedais em alumínio.

Os bancos desportivos destacam-se pela camurça e pele sintética em preto nos estofos, com pespontos e perfurações prateadas, e sempre com o necessário apoio lateral para maior conforto e segurança.

Um novo acabamento em fibra de carbono nos revestimentos das portas e no tabliê, que também apresenta elementos GR no ecrã multimédia e no painel de instrumentos, completa o visual e ambiente premium.

A equipar o visor central de oito polegadas está o sistema de infoentretnimento Toyota Smart Connect+, com acesso à navegação baseada na "nuvem" com informações de trânsito em tempo real.

Com a Hilux Hybrid 48V já disponível nos concessionários nacionais, falta saber se está previsto lançamento do topo de gama Hilux GR Sport II e por que valores.

