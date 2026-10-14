SAHE 2026 destaca novos modelos híbridos e eléctricos no Porto

A Alfândega do Porto acolhe esta sexta-feira o Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico 2026, numa altura em que o planeta está a ser marcado pela volatilidade dos preços dos combustíveis devido à guerra no Médio Oriente.

Já na décima edição, conta com a participação dos principais construtores e importadores que actuam no mercado nacional.

O evento será definido pelos oito lançamentos, entre as 18 novidades que em breve irão chegar aos concessionários nacionais.

Audi A2 e-tron, BMW i3, Cupra Raval Extreme VZ, Jeep Avenger, Leapmotor B05 e B03X, e Volkswagen ID. Cross e ID. Polo GTI serão as propostas a contactarem com o público português pela primeira vez

O destaque é dado igualmente aos novos Audi A6 Allroad e-Hybrid, Changan Deepal S05 Ultra-Hybrid, Dongfeng Vigo e Mage PHREV, DS Nº7, KGM Actyon HEV e Torres EVX, Kia EV2, Mercedes-Benz Classe C Electric, Škoda Epiq e Volvo EX60.

O Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico 2026 decorre até domingo no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Texto: P.R.S.

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