Sacrifício natalício: veja como a Ford Performance treinou o Pai Natal

Que sacrifícios teve o Pai Natal de fazer este ano para conseguir entregar todas as prendas a tempo e horas?

O "segredo" foi agora revelado pela Ford Performance num vídeo hilariante realizado no seu campo de treinos.

A coordenar as "operações" esteve Frankie Muniz, protagonista da série de comédia Malcolm in the Middle, baptizada no nosso país como A Vida é Injusta.

Entre os desafios colocados ao Pai Natal esteve um percurso militar na lama aos comandos de uma "eléctrica" Ford F-150 Lightning.

A loucura atinge o auge quando precisa de embrulhar os presentes enquanto faz derrapagens a bordo de um Ford Mustang GT.

O momento mais épico da curta metragem está no emocionante duelo do homem vestido de vermelho num Mustang Mach-E.

Do outro lado está o mestre do drift Vaughn Gittin Jr. com a electrizante Ford SuperVan 4 de 2.000 cv de potência.

