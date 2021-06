Sabine Schmitz: rainha de Nürburgring já tem a sua curva

Sabine Schmitz já tem a sua curva na Nordschleife de Nürburgring, após uma petição que correu nas redes sociais após a sua morte em Março aos 51 anos, vítima de cancro.

A direcção do circuito alemão respondeu à iniciativa, ao nomear esta sexta-feira a primeira curva nos arredores de Nürburg em sua homenagem.

Baptizada como Sabine-Schmitz-Kurve, é a primeira curva em Nordschleife após se sair do traçado da pista onde se corre o grande prémio de Fórmula 1.

A inauguração oficial está agendada para 11 de Setembro, integrada nas 6 Horas da Stunden ADAC Ruhr-Pokal-Rennen da Nürburgring Endurance Series.

A homenagem é mais do que merecida já que Sabine Schmitz foi a primeira (e única) mulher a vencer, não uma, mas duas 24 Horas de Nürburgring (1996 e 1997) até ao momento.

Segundo o portal do circuito, a piloto germânica completou mais de 33 mil voltas ao 'Inferno Verde'.

As situações mais caricatas por que passou aconteceram ao volante de um Ring-Taxi M5 da BMW e, principalmente, de uma Ford Transit para um episódio do programa Top Gear.

Além disso, ajudou a Skoda, com o Kodiaq RS, a conquistar a volta mais rápida ao circuito com um SUV de produção de sete lugares.

A marca de 9m29s84, que foi conseguida há quase três anos com uma versão original do SUV movido a gasóleo, na preparação da estreia mundial do modelo, mantém-se ainda de pé.

Sabine Schmitz, que cresceu nos arredores do autódromo, foi uma das embaixadoras mais importantes que o Nürburgring-Nordschleife já teve.

