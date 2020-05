Sabia que Tom Cruise está na lista negra da Bugatti?

Tom Cruise pode ser um dos actores mais conhecidos e mais bem pagos de Hollywood, mas está na lista negra da Bugatti e nunca mais poderá encomendar um automóvel da marca francesa. Isso mesmo! E tudo porque fez má publicidade ao Bugatti Veyron.

Em 2006, na premiére do terceiro capítulo da saga "Missão Impossível", realizado por J.J. Abrams, Tom Cruise chegou aos evento no seu Bugatti Veyron. O actor norte-americano, que até já se aventurou ao volante de um Fórmula 1 da Red Bull Racing, foi um dos primeiros clientes no mundo a ter um Veyron, mas a história não acabou bem.

É que depois de Cruise sair do carro, em plena carpete vermelha, quando tentou abrir a porta do passageiro, não conseguiu. Depois de algum esforço, lá conseguiu abrir a porta à sua ex-mulher, Katie Holmes, mas o "estrago" já estava feito.

Para a marca francesa, isto passou a imagem de que o Veyron era um carro mal construído e danificou a sua reputação enquanto empresa que faz alguns dos automóveis mais caros do mundo.

A partir deste momento e da má publicidade que Tom Cruise fez ao Veyron, a Bugatti proibiu-o de lhe encomendar outro modelo, ainda que o actor possa sempre comprar um no mercado de usados. Mas uma coisa é certa: Cruise está na lista negra da marca francesa e lá deve continuar.