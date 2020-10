Sabe qual é a marca automóvel mais valiosa do mundo em 2020?

Tal como sempre acontece, a Interbrand acaba de publicar o ranking das empresas mais valiosas do mundo. Numa lista em que os primeiros três lugares são ocupados por Apple, Amazon e Microsoft, é a Toyota que lidera mais uma vez a lista das marcas automóveis, com um valor de 51,595 mil milhões de dólares, ocupando a 7ª posição do ranking "Best Global Brands".

A Mercedes-Benz, com um valor de marca estimado de 49,268 mil milhões de dólares, é a segunda mais valiosa entre as marcas automóveis e ocupa o 8º lugar geral.





Confira abaixo a lista das 10 marcas automóveis mais valiosas do mundo, sendo que noTop 100 geral ainda encontramos a Nissan (59º), Ferrari (79º), KIA (86º), Land Rover (93º) e MINI (95º).

Top 10 das marcas automóveis mais valiosas do mundo:

1. Toyota (51,595 $m)

2. Mercedes-Benz (49,268 $m)

3. BMW (39,756 $m)

4. Honda (21,694 $m)

5. Hyundai (14,295 $m)

6. Tesla (12,785 $m)

7. Ford (12,568 $m)

8. Audi (12,428 $m)

9. Volkswagen (12,267 $m)

10. Porsche (11,301 $m)