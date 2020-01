Sabe quais as marcas automóveis preferidas dos portugueses em 2019?

Em 2019 foram 40 as marcas que venderam pelo menos um veículo ligeiro de passageiros no nosso país, com a Renault a voltar a liderar a tabela de preferências dos portugueses. Porém, importa dizer a marca francesa voltou a registar uma variação negativa (-7,1%), passando agora a deter uma quota de mercado de 12,96 %.

A Peugeot alcançou uma quota de mercado de dois dígitos e aproximou-se bastante do primeiro lugar, depois de um aumento de 3% nas vendas. Já a Mercedes manteve a terceira posição e viu a FIAT subir ao quarto posto.

O outro destaque do "Top 5" vai para outra marca francesa, a Citroën, que aumentou as vendas em quase 10% e ultrapassou a BMW.

Quanto às marcas de luxo, destaque para a Porsche, que em 2019 vendeu 749 unidades em Portugal e para a Lamborghini, que registou uma subida de 171% para 19 automóveis vendidos. No lado oposto da tabela, destaque negativo para a Aston Martin e para a Maserati, que registaram quedas acentuadas.

