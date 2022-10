É um salto enorme para a Rolls-Royce no mundo da electromobilidade. A construtora britânica apresentou esta terça-feira, em grande estilo, o seu primeiro modelo de série 100% eléctrico.

Rolls-Royce Spectre: um luxo eléctrico com 585 cv de potência

Chama-se Spectre e tem todos os ingredientes para ser um sucesso junto de uma clientela milionária que não olha a meios para ter nas mãos um produto reconhecido pelo luxo e pela exclusividade.

O coupé dá o tiro de partida para as futuras propostas totalmente electrificadas que irá lançar no final desta década.

Autonomia até 520 km

Com chegada prevista ao mercado no final do próximo ano, o Rolls-Royce Spectre consiste num coupé de duas portas "suicidas" e quatro lugares, construído sobre a plataforma Architecture of Luxury.

Trata-se da mesma base em que são construídos os Phantom, Ghost e Cullinan, embora tenha uma rigidez superior em 30% para suportar a bateria que integra a estrutura em alumínio.

Não se trata, por isso, de um carro nada pequeno, como comprovam os seus 5,45 metros de comprimento por 2,08 de largura e 1,56 de altura, com a distância entre eixos a chegar aos 3,21 metros.

Estas proporções são em tudo semelhantes ao extinto Phantom Coupé, antecessor do Spectre que deixou de ser construído em 2016.

Imponente quanto baste, pesa 2.975 quilos, dos quais 700 correspondem à bateria mas cuja informação sobre a sua capacidade não foi divulgada pela Rolls-Royce.

Rolls-Royce Spectre: um luxo eléctrico com 585 cv de potência

Sabido é que terá uma autonomia em redor dos 520 quilómetros segundo o ciclo combinado WLTP, o que faz supor que a bateria ultrapassará largamente os 100 kWh.

Desconhecida é igualmente a configuração do sistema motriz; a Rolls-Royce indica apenas que terá uma potência máxima de 585 cv, acompanhado de um binário de 900 Nm, passados às quatro rodas.



Números mais do que suficientes para lançar o coupé em 4,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a ser limitada aos 250 km/hora por via electrónica.

A suspensão preditiva e adaptativa que o equipa, e que o construtor britânico baptizou como Planar, permite desacoplar as barras estabilizadoras de forma automática em superfícies irregulares.

Uma vez identificada a entrada em curva, o sistema volta a acoplar os componentes, e reforça a rigidez dos amortecedores.

O sistema de direcção às quatro rodas é então activado, com 18 sensores a monitorizarem o ajustamento dos parâmetros de direcção, travagem, potência e suspensão, para garantir um controlo sem esforço.



Tradição estética mantida

Esteticamente, o Spectre é inspirado em outros modelos da Rolls-Royce, como o Wraith e o Phantom, embora em relação a este último, pareça mais baixo e mais largo.

Tal deve-se, em grande parte, ao efeito visual dado pela grelha plana de baixo perfil, que é também a mais larga alguma vez montada num modelo da marca, e aos faróis e farolins LED.

Mesmo a lendária mascote Spirit of Ecstasy foi ajustada para dar uma aparência mais desportiva, enquanto a linha fastback na traseira é inspirada nos barcos de luxo.



Marcado pelo seu baixo coeficiente aerodinâmico, de apenas Cx 0,25, destacam-se ainda as enormes jantes em liga leve de 23 polegadas, as maiores alguma vez instaladas num Rolls-Royce nos últimos 100 anos.

A entrada a bordo faz-se através de portas de abertura invertida, saltando logo à vista o luxo e a sofisticação dos materiais e dos acabamentos.

O desenho do habitáculo não difere do habitual que se encontram em outros modelos da Rolls-Royce, com o tabliê a ser preenchido por ecrãs digitais com aplicações e conectividade já familiares.

Todavia, são conservados alguns botões físicos na consola central, para controlar o sistema de climatização, assim como no volante.



Distingue-se ainda o sofisticado sistema de iluminação ambiente, composto por minúsculos pontos luminosos nas portas, tabliê e tejadilho.

Face ao cliente-alvo a que se dirige, são quase infinitas as personalizações, com vários tipos de peles e cores, madeiras e acabamentos decorativos, sem esquecer diferentes pespontos para os bancos.

A chegada do Rolls-Royce Spectre aos concessionários mundiais está prevista para o Outono de 2023 mas o coupé já pode pré-reservado.

E, embora o preço de entrada não tenha sido divulgado, tudo indica que irá situar-se entre os 450 mil euros que custa o Cullinan, e os 550 mil euros apreçados para o Phantom.

