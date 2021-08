Rolls-Royce Ghost: personalidade exacerbada pela Mansory

A Mansory deu uma nova interpretação ao Rolls-Royce Ghost, com a berlina de luxo a ganhar em personalidade o que perde em sobriedade.

Elementos em fibra de carbono no exterior e no interior combinam com a optimização mecânica de que o modelo foi alvo.

O novo Ghost destaca-se de imediato por um exclusivo kit de carroçaria, marcado de imediato pelo capô em fibra de carbono.

À frente ganha um divisor e saias nas laterais também em fibra de carbono, a somar aos pára-choques exclusivos.

Atrás saltam à vista uma asa na parte superior da janela, e outra na porta bagageira, assim como um difusor distinto.

Para não passar despercebido, a grelha do radiador ganha uma iluminação especial.

O conjunto é rematado por jantes pretas de alto brilho de 22 polegadas e quatro ponteiras de escape trapezoidais exclusivas.

O interior também não foi poupado pela Mansory, como é óbvio, com os revestimentos em pele branca com inserções em Orange Mandarin.

O volante também foi redesenhado e acessórios com emblemas Mansory estão espalhados um pouco por todo o habitáculo.

Quanto à mecânica, foram feitas várias modificações no bloco V12 de 6.75 litros, a começar pelos dois novos turbo-alimentadores.

A unidade de controlo do motor foi também actualizada e ganhou um novo sistema de escape desportivo com com conversores catalíticos de alto desempenho.

Significa isso que o Rolls-Royce Ghost dispara agora 730 cv de potência e 1.020 Nm de binário, que lhe permitem chegar aos 100 km/hora em 4,4 segundos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?