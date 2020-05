A Rolls-Royce decidiu "mimar" os seus clientes com uma miniatura automóvel que replica o Cullinan até aos mínimos detalhes.

Construído numa escala 1:8, cada exemplar do luxuoso SUV é construído à mão, como se de uma obra de arte se tratasse, e personalizado segundo os desejos do dono.

Rolls-Royce Cullinan: perfeito até nas miniaturas

Demora mais de 450 horas a construir a miniatura com mais de mil peças, para depois ser pintada – são mais de 40 mil cores à escolha! – e polida exactamente como o modelo original.

Colocado nu expositor com quase um metro de comprimento, o SUV acende as luzes por controlo remoto, enquanto sob o capô está uma réplica perfeita do bloco V12 biturbo de 6.75 litros.

Abertas as portas do carro, saltam de imediato à vista as soleiras iluminadas, e o interior construído nos materiais mais exclusivos que o Cullinan verdadeiro tem.

"Esta réplica traz uma nova dimensão à filosofia ‘Effortless, Everywhere’ (‘Sem Esforço em Qualquer Lugar’) do Cullinan", explica Torsten Müller-Ötvös, responsável da Rolls-Royce.

"O nosso SUV super luxuoso está agora tão à vontade dentro de casa do seu dono como nos lugares mais hostis e desafiadores da Terra".

A marca britânica não tem um preço definido para esta miniatura mas não deverá ser para todos os bolsos.

Basta dizer que o Rolls-Royce Cullinan original tem um valor-base a rondar os 700 mil euros, antes de qualquer personalização.