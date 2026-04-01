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Rolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náutico

17:51 - 01-04-2026
 
 
Rolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náuticoRolls-Royce cria quatro Cullinan exclusivos para o mundo náutico
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A Rolls-Royce fez do Cullinan um verdadeiro marco do luxo extremo desde o seu lançamento em 2018, uma aposta agora redobrada com uma série exclusiva inspirada no mundo náutico de recreio a que a marca se mantém ligado desde a fundação.

Baptizada como Cullinan Yachting, a linha inédita compreende quatro exemplares personalizados sob encomenda através do programa Bespoke.

Cada um dos SUV tem como fio condutor temático um ponto cardeal – Norte, Sul, Leste ou Oeste –, expressado numa rosa dos ventos a destacar-se na faixa que define a linha de cintura do modelo.

A personalização a bordo está patente no tabliê e nos suportes montados nas costas dos bancos traseiros, com as decorações pintadas à mão a retratarem o rasto deixado na água pelas pequenas embarcações que se dirigem para os iates atracados

O habitáculo exibe ainda materiais típicos do mundo náutico, como a madeira de teca nos painéis das portas e na consola central, com esta a exibir um motivo manufacturado em forma de bússola.

Um dos elementos mais icónicos é o Starlight Headliner, um tecto em forma de dossel cravejado com centenas de minúsculas fibras ópticas, com a disposição das "estrelas" a replicar os padrões dos ventos que atravessam o Mar Mediterrâneo.

Com a série Cullinan Yachting, a Rolls-Royce une dois mundos tradicionalmente interligados como são os automóveis de luxo e os super iates próprios de milionários.

Texto: P.R.S.

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