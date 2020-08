Robert Downey Jr., o Ironman dos cinemas, tem o BMW 3.0 CS mais radical do mundo

No cinema, nos filmes da Marvel, Tony Stark (o Ironman, ou Homem de Ferro) está habituado a conduzir modelos da Audi, mas na vida real, Robert Downey Jr., o autor que dá vida a este super-herói, apaixonou-se por um belíssimo BMW 3.0 CS (E9) de 1974.

Transformado pela SpeedKore, que até aqui só tinha modificados automóveis norte-americanos, este BMW mantém a carroçaria em aço do modelo original, mas foi alvo de um restauro exaustivo que o deixou num estado imaculado.

Na dianteira, destaca-se o novo avental personalizado em fibra de carbono, um material bastante usado pela SpeedKore e que também surge nas saias laterais e no pára-choques traseiro.

As jantes forjadas de três peças da HRE são outro dos destaques deste BMW 3.0 CS, que conta com um acabamento laranja que contrasta na perfeição com os apontamentos em fibra de carbono exposto.

No interior, destaque para os apontamentos a imitar madeira cinzenta no tablier, no volante e nas portas. Este material também foi usado para criar um friso em toda a volta da carroçaria, na linha de cintura, e também no spoiler traseiro.

No habitáculo, sobretudo ao nível da instrumentação e do tablier, muito pouco resta do BMW 3.0 CS original. O painel de instrumentos é agora da Classic Instruents e atrás do tablier está agora um moderno sistema de info-entretenimento.

Os lugares traseiros foram removidos para que Robert Downey Jr. tenha mais espaço para bagagens ou, quem sabe, para guardar o seu fato de Ironman.

Mas não pense que as únicas exigências do actor norte-americano foram no sentido de tornar este BWM num carro de imagem apetecível. Também a mecânica foi toda revista e modificada, de forma a tornar este 3.0 CS de 1974 num automóvel muito divertido de conduzir.

Debaixo do capot surge agora o motor de seis cilindros em linha de 3.6 litros do BMW M5 E34. Produz 315 cv de potência, mais 180 cv do que o motor original do 3.0 CS, e está associado a uma caixa automática de quatro velocidades da ZF. E esta é mesmo a nossa maior crítica a este "restomod". Uma caixa manual de 5 velocidades tinha "casado" na perfeição com este modelo.

Não se sabe quanto esta transformação terá custado, mas o resultado final é impressionante. Recorde-se que a relação entre Robert Downey Jr. e a SpeedKore já não é nova, uma vez que esta empresa já tinha feito o Ford Mustang Boss 302 de 1970 do actor.